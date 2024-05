Dois homens fizeram-se passar por agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) para roubar motorizadas no município de Cacuaco, em Luanda mas acabaram detidos pela Polícia Nacional (PN).

Foi logo pela manhã quando o proprietário da motorizada ia ao seu encontro no lugar do costume e acabou sendo surpreendido pelos indivíduos, uniformizados com coletes do SIC, que lhe solicitaram a documentação do seu meio de transporte.

Um dos "agentes" mostrou-lhe uma identificação falsa do SIC e, de seguida, exibiu um par de algemas e, sob fortes ameaças, roubaram a motorizada e colocaram-se em fuga para parte incerta, conta a polícia.

A detenção dos acusados aconteceu através de uma denúncia feita pelo lesado.

A polícia investigou os homens, com os dados recebidos, e conseguiu localizá-los em Viana, tendo encontrado em sua posse algemas e coletes do SIC, cuja origem também está a ser investigada.

De acordo com o porta-voz do PN-Luanda, Nestor Goubel, não é a primeira vez que os acusados vão presos, pois já haviam, numa outra circunstância, sido detidos por roubo de motorizadas na via pública.

O processo-crime foi encaminhado o juiz de garantia.

Os assaltantes, ambos de 29 anos, vão responder pelos crimes de uso ilegítimo de designação do uniforme do SIC e roubo de motorizada.