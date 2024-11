O edifício do Ministério das Relações Exteriores (MIREX), localizado no Largo dos Ministérios, na Ingombota, em Luanda, tremeu esta terça-feira, 26, e provocou o pânico entre os funcionários de diversos departamentos ministeriais que ali trabalham, constatou o Novo Jornal.

As centenas de funcionários que trabalham no edifício de nove andares foram retirados, mas o Laboratório de Engenharia de Angola (LEA) assegura que o edifício abanou por causa dos grupos geradores que estão à volta do prédio, no rés-do-chão, mas que não há qualquer perigo de o imóvel vir abaixo.

O Novo Jornal apurou, no local, junto dos funcionários que trabalham no edifício, que "não é a primeira vez que este prédio dá sinais de poder ruir".

Entretanto, asseguram estes funcionários, esta foi a primeira vez que mexeu toda a estrutura o que lhes provocou "bastante preocupação".

Segundo os ocupantes do prédio, a vibração sentiu-se em todo o edifício, incluindo quem estava no rés-do-chão.

O sub-inspector bombeiro Emanuel Lúcio, chefe do departamento provincial de Luanda de redução de risco e desastre, disse à imprensa que o edifício número dois do Ministério das relações Exteriores foi evacuado de emergência esta manhã, mas da informação que receberam do LEA, após avaliação, não apresenta perigo.

"Os geradores que estão à volta do prédio, no rés-do-chão, podem ser o motivo do estremecimento do edifício", assegurou, garantindo que o prédio não apresenta perigo de ruir, como se suspeitou.

O LEA, após efectuar algum trabalho de verificação, determinou que os funcionários do edifício voltassem aos seus postos de trabalho, embora os trabalhadores digam que, só esta semana, foi a segunda vez que o edifico tremeu.