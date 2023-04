Os residentes do edifício do Prenda, lote 1, que foram retirados por precaução depois do susto provocado pelo abanão de Sábado, ainda não receberam informações concretas da parte do Governo da Provincial de Luanda sobre o local onde vão ser realojados enquanto não se resolve o problema. Entretanto, começaram as obras de sustentação da estrutura do edifício.

O prédio de 42 apartamentos que corre o risco de desabar a qualquer momento, deixou dezenas de famílias sem tecto, depois de ter sido evacuado de emergência, com a rapidez a ser a melhor estratégia depois do que aconteceu há cerca de um mês com a derrocada do Prédio 41, na Av Comandante Valódia.

O estremecimento deste edifício que tem mais de 50 anos, deu-se por conta dos pilares que se encontram, em grande parte, danificados por falta de manutenção.

Após terminar a fase de evacuação dos moradores do edifício, nesta segunda-feira, uma equipa de engenheiros do Laboratório de Engenharia de Angola vai-se deslocar para o local para avaliar o edifício e dar inicio aos trabalhos de estabilização do prédio.

Já na tarde desta segunda-feira, 24, o prédio começou a ser intervencionado, com aquilo que parece ser um trabalho de reforço das estruturas críticas do prédio, sabendo-se que a sua maior fragilidade está nos pilares corroídos ao longo do seu mais de meio século de vida.