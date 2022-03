Manuel João Cláudio, de 17 anos, também conhecido por "Tira Tripa", um dos mais perigosos e conhecidos delinquentes do Cazenga, apesar da tenra idade, foi encontrado morto a tiro na via pública, no bairro Sete e Meio, em Luanda. O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a investigar o crime.

O adolescente foi encontrado com quatro perfurações de balas no peito, na manhã desta terça-feira,29, por populares que circulavam naquela zona, por volta das 06:15.

De acordo com as fontes do SIC-Cazenga, as circunstâncias da morte ainda estão a ser apuradas.

Ao que o Novo Jornal apurou junto de fonte do SIC-Cazenga, "Tira Tripa", tem ficha criminal desde os 15 anos, com um cadastro de crimes muito elevado, entre, os quais, "assalto à mão armada em residências e na via pública, posse e uso de arma de fogo e branca, tentativa de homicídio, violação e formação de associação criminosa na zona do Sete e Meio no município do Cazenga".

O Sete e Meio é uma zona bastante crítica, no município do Cazenga, no que diz respeito ao crime. É um bairro histórico em criminalidade violenta, entre homicídios, violações, furtos e roubos, venda e consumo de drogas e falsificação de documentos.

O Novo Jornal sabe que alguns moradores abandonaram as suas residências devido à situação precária daquele bairro, não só devido à delinquência, mas também por falta de infra-estruturas e condições sociais para os moradores.