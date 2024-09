Este exercício foi realizado no âmbito dos preparativos para o arranque oficial das operações no próximo mês de Novembro de forma a evitar constrangimentos operativos devido à falta de testagem da mecânica de recepção de passageiros.

O director do Operador Temporário do Novo Aeroporto de Luanda (ATO), António Pomba, disse aos jornalistas, durante o terceiro simulacro integrado dos testes operacionais do novo aeroporto, que o processo de transferência operacional do Aeroporto 4 de Fevereiro para o AIAAN está em 62 por cento.

Segundo esse responsável, nestas alturas estão a proceder à reprogramação e alteração dos códigos de voos e de outros procedimentos operacionais.

Quanto à simulação da chegada de passageiros, António Pomba disse que o objectivo é garantir que todas as acções estejam asseguradas dentro dos parâmetros estabelecidos até ao início das operações que será dentro de dois meses.

Os 1.683 passageiros desembarcam nos voos da TAAG e da Qatar Airways, de forma simulada, após chegarem ao AIAAN de comboio, táxi, viaturas particulares, autocarros e de uma aeronave da TAAG.

A operação testou os serviços de check-in, migração, recolha de bagagem pela AGT, sistemas de saúde e segurança, bem como o mix comercial, com todos os stakeholders operando dentro do aeroporto.

A ATO assegura que os simulacros visam avaliar o funcionamento e o grau de prontidão de áreas essenciais do aeroporto, bem como aferir a capacidade de resposta das equipas e meios previstos no plano de emergência, a fim de garantir a eficiência e a segurança das operações aeroportuárias alinhadas às práticas internacionais.

António Pomba informou que o próximo simulacro realizar-se-á em Outubro, com a participação de quase todas as companhias aéreas que operam no País.