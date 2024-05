O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) registou, no fim-de-semana, 16 acidentes rodoviários, que provocaram morte a nove pessoas, deixando 23 indivíduos gravemente feridos.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou 40 ocorrências, com destaque para duas mortes e três incêndios, ocorridos nos municípios do Kilamba Kiaxi, Luanda e Belas.

De acordo com a polícia, o que esteve na base dos acidentes que aconteceram no fim-de-semana foi o excesso de velocidade. Ainda de acordo com a PN, os acidentes causaram danos materiais avaliados em mais de quatro milhões de kwanzas.

Neste período, foram realizadas diversas operações, que resultaram na detenção de 212 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 16 e os 54 anos, indiciados dos crimes de homicídio, roubo e furto na via pública.

Durante as operações, foram apreendidas oito armas de fogo e recuperados vários electrodomésticos que se encontravam em posse dos delinquentes.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 45 viaturas e 136 motorizadas, com 378 automobilistas a serem sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.

Quanto às acções de prevenção da sinistralidade rodoviária, ficaram detidos 73 automobilistas por condução em estado de embriaguez.