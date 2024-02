A Polícia Fiscal Aduaneira procedeu esta quarta-feira, 7, em Luanda, na foz do rio kwanza, à detenção de duas embarcações de pesca industrial, com 12 cidadãos estrangeiros, de nacionalidades chinesa e indonésia, por suspeitas de pesca ilegal, durante uma operação policial.

A operação foi realizada no espaço angolano, onde foi possível apanhar em flagrante as duas embarcações de pesca industrial por exercício da actividade ilegal de pesca no espaço marítimo da zona contígua, na foz do rio Kwanza.

Segundo a polícia, os dois navios foram aprendidos durante as operações regulares de patrulhamento náutico, realizadas pelos efectivos da Polícia Fiscal Aduaneira e o grupo operativo multissectorial, realizada no espaço marítimo, sob jurisdição nacional. A bordo estavam 12 cidadãos estrangeiros, 10 de nacionalidades chinesa e dois da Indonésia.

O subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional, disse que os cidadãos estrangeiros não estavam habilitados ao exercício da actividade profissional de pesca no território nacional.

Na mesma operação foram ainda detidos três nacionais por auxílio à imigração ilegal.

As embarcações apreendidas encontram-se agora sob tutela do grupo operativo multissectorial, a fim de se aferir a existência de outras infracções.