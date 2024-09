Luanda: Sub-inspector da polícia agredido na via pública por colegas a mando do comandante - CPL toma medidas e suspende o comandante e todos os envolvidos

Um oficial da Polícia Nacional (PN), com a patente de sub-inspector, colocado no comando da polícia do Talatona, foi agredido esta semana por colegas, com patentes inferiores, em plena via pública, a mando do comandante da esquadra do Benfica. O momento foi registado em vídeo muito partilhado depois nas redes sociais, gerando críticas dos internautas à atitude dos agentes e do seu superior hierárquico.