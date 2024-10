O gang é constituído por quatro homens, com idades entre os 20 e os 24 anos, e todos foram presos nesta terça-feira, no município do Chitato, avança o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC na Lunda-Norte, Graciano Lumanhe.

Estes homens praticavam assaltos à mão armada, interpelavam moradores da centralidade na via pública e roubavam os seus pertences. No período da noite, invadiam alguns apartamentos para os assaltar.

Os ladrões tinham como preferência meios como motorizadas, telemóveis e electrodomésticos. Dos artigos roubados, foram apenas recuperados cinco telemóveis de diversas marcas, cinco plasmas, duas botijas de gás butano e uma motorizada.

Os detidos serão presentes ao Ministério Público e os meios apreendidos vão ser encaminhados paras os órgãos competentes.

Apesar de algumas vítimas terem saído com ferimentos graves durante os assaltos praticados pelo gang, o SIC não tem registo de mortos.