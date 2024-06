O homem de 60 anos foi detido mediante um mandado de revista, busca e apreensão emitido pela Procuradoria-Geral Da República local, pelo crime de posse ilícita e tráfico de minerais estratégicos, conta o porta-voz do DIIP, Quintino Ferreira.

A detenção do traficante sucedeu no interior de uma residência, por causa do seu envolvimento em negócios de compra e venda de diamantes sem estar licenciado para esta actividade.

No decurso da operação foram apreendidas uma balança, uma lupa, uma pá, uma pinça, quatro máquinas que eram usadas para explorar diamantes. Quanto ao detido, será presente ao juiz de garantia.

Este é o segundo caso desta natureza que ocorre na província da Lunda-Norte, neste mês. Há duas semanas, durante a operação "Limpeza", foram detidos dois comerciantes da Guiné-Conacry em posse 638 diamantes em bruto.

A mercadoria foi encontrada no interior de uma casa de venda de minerais situada no município de Cambulo, onde as pedras também são lapidadas.