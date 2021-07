Centenas de taxistas e moto-taxistas, do município de Cafunfo, na província na Lunda-Norte, estão em greve desde segunda-feira,19, para exigirem das autoridades locais a reparação do troço Vila do Cuango até à comuna do Luremo. O troço está inoperante há 16 anos, soube o Novo Jornal.

Centenas de populares, incluindo crianças, em Cafunfo, juntaram-se aos protestos dos taxistas esta terça-feira, no segundo dia dos protestos, e pedem ao Executivo para resolver urgentemente a situação.

Vários grevistas enfurecidos tentaram impedir a circulação de outras viaturas que trafegavam no troço, mas os efectivos da Polícia Nacional no local não permitiram. Até ao momento não houve detenções nem relatos de agressões físicas.

A Associação dos Taxistas do Cuango, na Lunda-Norte, em comunicado, informa que decidiu paralisar as actividades para exigir das autoridades de Cafunfo uma pronta e urgente intervenção no troço que, segundo contam, está inoperante há 16 anos.

Ontem (segunda-feira), o primeiro dia da greve, o administrador municipal do Cuango, Gastão Cahata, esteve no local e das negociações que tentou com os grevistas não resultaram acordos, apurou o Novo Jornal junto de uma fonte local.

"Queremos a estrada do Cuango à comuna do Luremo", lê-se nos diversos cartazes exibidos pelos grevistas, sobretudo populares.

Sobre o assunto o Novo Jornal tentou insistentemente ouvir a directora do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Governo Provincial da Lunda-Norte, mas sem sucesso.