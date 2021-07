Magistrados do Ministério Público saem este sábado às ruas para exigir do Governo melhores condições laborais

Os magistrados do Ministério Público (procuradores da república) saem este sábado às ruas do País, em protesto, para exigirem a melhoria de condições laborais e a reposição de alguns direitos que não são cumpridos, entre outras reivindicações, soube o Novo Jornal junto do Sindicado Nacional dos Magistrados do Ministério Público (SNMMP).