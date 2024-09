De acordo com a coordenadora nacional do Programa Alargado de Vacinação (PAV), Alda de Sousa, citada pelo Jornal de Angola, esta campanha foi organizada depois de o vírus da poliomielite ter sido detectado na área geográfica do Sequele e Cacuaco.

Alda de Sousa explica que para além de a campanha decorrer porta-a-porta, há também postos fixos nas centralidades, condomínios, igrejas e mercados informais, no sentido de se vacinar pelo menos seis milhões de crianças.

O vírus foram igualmente detectados nas províncias da Huíla, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico e Benguela.

A coordenadora nacional do PAV apela aos encarregados de educação a levarem os pequenos à vacinação, que é a melhor forma de prevenção.