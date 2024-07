Circular pela Estrada Nacional (EN) 160, no município de Marimba (comuna sede) e pelas vias terciárias em direcção às comunas do Tembo-A-Luma e Cabombo é uma verdadeira odisseia, um desafio para os homens do volante. Os troços que passam pelo município do Kiwaba Nzoji e aldeias Quimbunda Saia, Ngangue Zanga, Capanda, Cabengue, Sector de Chiquita e Cauisso são os mais críticos. Trata-se de um percurso de cerca de 50 quilómetros e é no tempo chuvoso que as coisas ficam mais complicadas.

A deterioração da via encarece o preço do táxi. No tempo seco, os passageiros pagam 8 mil Kz para uma viagem de cerca de 5 ou 6 horas a partir da cidade de Malanje e vice-versa, elevando-se para 10 ou 12 mil Kz na época chuvosa.

O taxista Manuel Joaquim, 28 anos, afirma que dificuldades naquele itinerário aumentam a cada ano. "A estrada está totalmente esburacada e, se nada for feito, as ravinas poderão cortar a circulação", declarou.

