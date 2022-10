De acordo com chefe da área de comunicação institucional e imprensa do SIC-Malanje, Augusto Barros André, o delito ocorreu nesta quarta-feira, 12, no município do Mucari, quando o casal se encontrava na sua residência.

"A vítima pediu 1.000 kwanzas com o objectivo de adquirir alimentos para preparar o jantar, mas o pedido não foi aceite pelo marido, de 51 anos, disse o porta-voz do SIC-Malanje.

"A resposta do homem não foi bem vista e gerou um conflito entre o casal, que fez com que o acusado pegasse numa arma branca (pau) e desferisse furiosamente vários golpes na vítima, de 38 anos, deixando-a estagnada no chão", acrescentou, informando que o homem fugiu depois do homicídio.

Dado o alarido provocado, os vizinhos compareceram no local e levaram a vítima a um posto médico próximo de casa, mas a mulher não resistiu aos golpes e acabou por morrer.

Diligências efectuadas pelos efectivos do SIC do município do Mucari resultaram na localização e detenção do homem que já se encontra sob custódia do Ministério Público.