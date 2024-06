Dois homens foram detidos pela Polícia Nacional, acusados do homicídio de dez moto-taxistas, ocorridos em circunstâncias diferentes na província de Malanje, desde Abril do ano passado até à data de detenção.

De acordo com o director do departamento de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior em Malanje, Juqueira António, os detidos acabaram por confessar o crime às autoridades durante o interrogatório.

Os crimes ocorreram nos bairros Vila Matilde, Carreira de Tiro, Pinpão e Alto-Guiné. Os homicidas vendiam depois as motorizadas roubadas nas províncias do Kwanza-Sul e Bié.

Quanto à forma de actuação, os marginais, munidos de armas de fogo, perseguiam as vítimas que circulavam na via pública com motorizadas novas ou antigas em bom estado de conservação, até a um local isolado, surpreendiam as vítimas e depois acabavam com as suas vidas, para, de seguida, roubarem as motorizadas.

A detenção dos envolvidos no centro da cidade de Malanje, mediante um mandato de captura e detenção, conta Juqueira António

Os acusados foram apresentados pela polícia, nesta quinta-feira, e serão presentes ao juiz de garantia, sob acusações dos crimes de homicídio qualificado e roubo à mão armada.