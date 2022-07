Mercado do São Paulo com outra imagem, quatro meses depois de ter encerrado para obras - Antigas vendedoras estão de regresso

O mercado do São Paulo, localizado no distrito urbano do Sambizanga, encerrado para obras de requalificação e de ampliação desde o mês de Março, foi esta sexta-feira, 22, reaberto ao público com uma nova imagem e com as mesmas vendedoras. Os trabalhos para a conclusão total da obra ainda vão continuar, soube o Novo Jornal.