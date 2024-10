Milhares de fiéis católicos, provenientes de várias paróquias do País, despediram-se, esta terça-feira, 8, em cortejo fúnebre, do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, falecido a 28 de Setembro. Os restos mortais do cardeal repousam agora na Sé Catedral de Luanda.

Fiéis, provenientes de várias paróquias do País, participaram antes na missa de corpo presente do primeiro e único cardeal angolano, que se realizou na Igreja da Sagrada Família, onde o Presidente da República de Angola, João Lourenço, e vários membros do Executivo e de partidos políticos, estiveram presentes.

Numa mensagem à Igreja em Angola, lida por um representante do Vaticano, o Papa Francisco destacou que Dom Alexandre do Nascimento "foi um samaritano de fé".

Na mensagem, o líder mundial da Igreja Católica escreveu que Dom Alexandre do Nascimento "foi um ilustre pastor que conduziu o rebanho do senhor em tempos difíceis na sua pátria".

Segundo o Papa, Dom Alexandre do Nascimento foi "um homem corajoso e livre na busca do bem comum".

"Dou graças a Deus e imploro ao senhor que o envolva com a luz da misericórdia e que lhe abras as portas da vida", escreveu o Papa.

Na segunda-feira, 7, o Presidente da República (PR), João Lourenço, apresentou presencialmente condolências à alta direcção da Igreja Católica em Angola pelo falecimento do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, deslocando-se ao Paço Episcopal para cumprimentar os membros da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST.

O casal presidencial apresentou também condolências no local à família de Dom Alexandre do Nascimento.

No livro de condolências aberto no Paço Episcopal, o PR voltou a elogiar as virtudes do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, à semelhança do que fizera já na mensagem endereçada à família no dia da morte do "eminente homem de Deus".

João Lourenço referiu-se a Dom Alexandre como "filho insigne de Angola", "homem bom" e autor de um "percurso de elevada grandeza".

No mesmo texto, o Chefe de Estado manifestou a convicção de que "serão perpetuados os feitos do servo da Igreja e da Nação que agora nos deixa", numa confirmação da "nobreza da causa geral que defendeu ao longo da vida, a de disseminar o bem".

Esta terça-feira, 8, o casal presidencial esteve presente na Igreja da Sagrada Família, para o adeus ao Cardeal. Durante o cortejo fúnebre, milhares de fiéis católicos afluíram às ruas para o último adeus a esta figura católica.

O primeiro e único cardeal angolano foi esta tarte sepultado na Sé Catedral de Luanda, na Cidade Alta, em cerimonio restrita á Igreja e familiares.