O Ministério do Interior (MININT) vai nos próximos dias, iniciar um processo de recadastramento para todos os efectivos da Polícia Nacional (PN), do Serviço de Investigação Criminal (SIC), dos Serviços Prisionais, Bombeiros e Serviço de Emigração e Estrangeiros (SME) em todo o País, para ter um melhor controlo, em base de dados, de todos os efectivos que compõe este órgão ministerial, apurou o Novo Jornal.

O ministro do Interior, Manuel Homem, assegura que as áreas para o recadastramento dos efectivos de todos os órgãos do MININT já foram orientadas a trabalharem neste processo.

Segundo o ministro, o MININT quer ter um melhor controlo dos efectivos, para conferir uma base mais sólida para a implementação das políticas do sector e realizar medidas realistas e adequadas a estes órgãos.

"Na gestão dos Recursos Humanos, este ano, as áreas afins já foram orientadas a trabalharem no recasdramento dos efectivos de todos os órgãos do MININT", disse o ministro Manuel Homem, esta segunda-feira, 6, na cerimónia de cumprimentos de ano novo, que decorreu no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo Serra Van-Dúnem, em Luanda.

Manuel Homem fez saber que o Ministério do Interior está a fazer correcções aos modelos de ingresso nos seus órgãos.

Recentemente, o MININT, através do Serviço de Migração e Estrangeiros, suspendeu o 2.º curso Básico de Migração, do SME, que decorria em Luanda, a quatro dias do seu encerramento.

Sobre este processo, o ministro disse que a instituição irá responsabilizar disciplinar e criminalmente todos os efectivos que incorreram em actos ilícitos para o ingresso de candidatos.

"O SME deve continuar com as reformas em curso, que deverão conferir maior robustez à actuação deste importante órgão, sobretudo no que à legalidade migratória diz respeito", salientou o ministro.

No domínio do combate à criminalidade e delinquência, o ministro destacou que a Polícia Nacional continuará a elevar os níveis das medidas policiais de combate à vandalização de bens públicos e ao tráfico ilícito de minerais estratégicos e outros recursos, por via do aprimoramento das medidas de inteligência.