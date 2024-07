Missão da OMS no Cunene de 15 a 17 deste mês para reforçar combate à dracunculose

Uma missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) vai estar na província do Cunene de 15 a 17 de Julho, para reforçar as parcerias com vista ao combate à dracunculose. A missão incluirá reuniões com o Governo da Província e com as autoridades sanitárias no município de Ondjiva, seguidas de trabalho de campo no município de Namacunde para verificar o tratamento de água de superfície com o larvicida Abate, na aldeia de Oluxwa ya Kalunga.