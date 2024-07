Um comerciante de nacionalidade congolesa foi detido pelos efectivos do Ministério do Interior (MININT) na província do Moxico por tentar subornar oficiais com 200 mil kwanzas, numa altura em que pretendia transportar grandes quantidades de combustível para a República Democrática do Congo (RDC).

O homem foi apanhado no município do Luau, quando estava prestes a transpor uma das fronteiras terrestre Angola-RDC, usando caminhos fiotes, com a finalidade de vender o combustível naquele País vizinho.

O comerciante carregava consigo 224 bidões de combustível de 20 litros, numa viatura de marca Sinotruck, tendo coberto os bidões com várias grades de cerveja para desviar as atenções da polícia, mas, após uma denúncia anónima, os operativos do MININT-Moxico dirigiram-se ao encontro do acusado e interpelaram-no, de acordo com as autoridades.

No acto da detenção, o homem tentou subornar os oficiais do MININT com 200 mil kz, no sentido de o deixarem seguir o seu caminho com a mercadoria.

O contrabandista foi detido de imediato e os meios apreendidos foram entregues à Administração Geral Tributária, junto da Polícia Fiscal Aduaneira no Luau, afirmam as autoridades.