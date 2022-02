O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a investigar o caso de dois cidadãos, uma mulher e um homem, provenientes da República Democrática do Congo (RDC), com a situação migratória irregular, suspeitos dos crimes de uso ilegítimo de uniformes da Polícia Nacional (PN) e dos Serviços Prisionais (SP) e de falsificação de documentos, na cidade do Luena, província do Moxico.

Os detidos em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada na manhã desta quarta-feira, 23, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Moxico, foram detidos em flagrante pelos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) na via pública durante uma acção de fiscalização e patrulhamento, avançou ao Novo Jornal fonte da corporação no Moxico.

"A detenção dos suspeitos ocorreu quando os agentes da ordem faziam patrulhamento de proximidade e flagraram a cidadã congolesa vestida com o fardamento da Polícia Nacional, com a patente de agente, exibindo o NIP I088978", descreveu.

Já o seu comparsa, segundo a PN, fazia-se passar por médico e burlou diversas pessoas, na sua maioria de nacionalidade angolana e chinesa.

Durante a detenção dos suspeitos, foi encontrado em sua posse, nove bilhetes de identidade, três passaportes nacionais, assentos de nascimento, 41 recibos de passaportes, 55 cópias de recibos de bilhetes de identidades, três passes do Ministério da Justiça, cartão cartão de agente UNITEL, seis processos individuais, seis carimbos a óleo timbrados em nome do Governo Provincial de Luanda (GPL) e do Ministério da Justiça, concretamente da secretaria da conservatória de registo civil, cartório notarial da comarca de Luanda.