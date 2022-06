Mulher detida por burlar, em 14 milhões kz, pessoas que queriam comprar apartamentos nas centralidades

Uma mulher de 31 anos foi detida na terça-feira, 31 de Maio, na zona do Zango, município de Viana, por se fazer passar por funcionária do Fundo de Fomento Habitacional e burlar nove pessoas em 14 milhões de kwanzas com a promessa de lhes arranjar apartamentos nas centralidades do Kilamba e Vila Pacífica, soube o Novo Jornal.