A falta de uma segunda via de acesso ao distrito do Zango, no município de Viana, em Luanda, tem estado a causar enormes embaraços aos moradores e automobilistas daquela zona, tudo porque a única estrada que liga o Zango à Via Expressa Fidel Castro tornou-se insuficiente para o número de viaturas que circulam naquela via, verificou o Novo Jornal.

Segundo os moradores e automobilistas, quem pretender sair dos vários bairros do Zango tem de madrugar para se fazer à única via de entrada e saída deste distrito, o que tem sido o cenário de segunda a sábado.

Contam os moradores que os horários de congestionamento do trânsito têm sido de segunda a sábado, das 4:30 às 10:00, no período da manhã, e das 16:00 às 20:00, no período da tarde e noite.

Quando se verifica um acidente na via e as viaturas carecem de remoção ou o há um atropelamento mortal na estrada, o trânsito automóvel é obrigado a ficar parado por muitas horas.

"Por favor venham colocar uma segunda via de acesso, o Zango é tão grande e tem mais de 10 bairros imensos e super habitados. Com apenas uma entrada não dá. Somos obrigados a ficar três a quadro horas todos os dias no trânsito por falta de alternativa", contou Paulo Domingos, morador do Zango 8000.

Mário Adão, funcionário público, contou que por falta de alternativa e constantes constrangimentos, os taxistas encurtam as rotas e os passageiros são obrigados a pagar por cada Zango.

"A viagem chega a custar 1.000 kwanzas, porque são muitas linhas curtas, mas como não temos alternativas somos obrigados a pagar", lamentou.

Conforme os munícipes, é sonho de todos os habitantes do Zango que este distrito tenha mais de uma via de acesso para facilitar a circulação de veículos.

O Novo Jornal verificou que para quem pretender sair do Zango nas primeiras horas do dia, o primeiro constrangimento está no desvio do Zango II, junto às casas de chapa, e depois na rotunda do Zango I.

No período da tarde, o primeiro ponto de engarrafamento verifica-se na à entrada do Zango 0, sentido Viana-Zango, até à rotunda do Zango I e depois nos Zangos II e III, em toda extensão ascendente.

Quando há congestionamento do trânsito na via principal do Zango, as viaturas de emergência, como ambulâncias e as policiais, andam em sentido contrário por não terem outra alternativa.

"É complicado viver no Zango nestas condições, porque se a única via estiver obstruída, não se pode circular. Ou seja, ficamos presos no bairro e quem estiver fora não consegue chegar", desabafou Maria Augusta, também moradora.

A única via de acesso, que precisa de ser desafogada, que tem dificultado muito a mobilidade dos moradores e automobilistas, liga a zona do Calumbo, Zango 8000, e o distrito urbano do Zango à Via Expressa.

Governo arquitectou uma nova via para o Zango, mas projecto ficou apenas no papel

No ano de 2021, o Governo Provincial de Luanda, através da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda (UTGSL), arquitectou uma nova via de acesso para o Zango, que era previsto sair do Calumbo até à Via Expressa, mas não tal projecto continua no papel.

"Há um estudo de mais uma via de acesso ao distrito urbano do Zango. Estamos a falar do troço Via Expressa/Calumbo e ao nível de drenagem há aqui um trabalho aturado que começou a ser desenvolvido", disse na época a directora-geral da UTGSL, Zenilda do Amaral Mandinga, em declarações ao programa "Angola em directo", da Rádio Nacional de Angola (RNA).

A responsável pela UTGSL, na ocasião, não avançou uma data para o início dos trabalhos, mas garantiu que aquela zona de Viana ia ter uma nova via de acesso, que, segundo contou, estava projectada para breve.

Entretanto, o Novo Jornal soube na altura junto de uma fonte da área técnica da administração de Viana que a nova via de acesso ao Zango vai beneficiar também os moradores do Kikuxi, Baía e Viana- sede.

Ainda na mesma ocasião, 2021, outra fonte do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território disse ao Novo Jornal que a futura via de acesso ao distrito urbano do Zango sairá das imediações do Resort Bantu, na Via Expressa Fidel Castro, ao Calumbo.

Em 2020, o então administrador distrital do Zango, Euclides da Costa, assegurou em entrevista ao jornal Economia & Mercado (E&M), que da parte das autoridades locais já foi manifestada a necessidade de se abrirem mais duas vias para melhorar o acesso dos cidadãos e atrair investidores para o distrito do Zango.

Volvidos dois anos, e sobre o assunto, o Novo Jornal voltou a contactar as mesmas fontes, mas estas já não se mostraram disponíveis.

Moradores do Zango ouvidos pelo Novo Jornal contaram que não faz sentido até agora o Zango, um distrito muito povoado, ter apenas uma única entrada e saída.

O Bairro do Zango ganhou "fama" em 2006, após o Governo ter decidido retirar das barracas do Miramar e zonas adjacentes os moradores em situação de risco, que, após enxurradas, viam as casas a desabar com o deslizamento de terras, pondo em risco a sua vida.

Devido à necessidade de alojar mais população que habitava em várias áreas de risco em Luanda, o Executivo criou mais zangos, o Zango II, III e IV, todos com o mesmo modelo.