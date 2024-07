Os armadores e pescadores da província do Namibe estão a ser aconselhados a não se fazerem ao mar para prevenir sinistros, devido a fortes ondas de até cinco metros de altura, que se estão a registar nos mares da região. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), que avisa que o fenómeno natural irá durar quatro dias, apurou o Novo Jornal.

As calemas - forte agitação marítima - estão a destruir embarcações artesanais, residências ao longo da costa e alagaram algumas estradas da marginal de Moçâmedes.

O calçadão da marginal do Namibe não foi poupado pelas altas ondas e está a ser destruído.

Albino Yongongo, chefe de segurança da capitania do Porto Do Namibe, disse à imprensa que a saída para o alto mar está absolutamente perigosa e o melhor mesmo é os pescadores não se fazerem ao mar.

Segundo as autoridades, a maré alta está a atingir até quatro quilómetros de altura e a previsão é de que o fenómeno irá durar quatro dias.

Entretanto, a administração de Moçâmedes garante que após o término das calemas, trabalhos de reposição do calçadão e das vias inundadas irão decorrer.

Nesta época de turbulência no mar, as autoridades marítimas do Namibe alertam os armadores de pesca e a população em geral a não se fizerem ao mar.

O Novo Jornal apurou que o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) está monitorar o fenómeno e mantém em alerta as autoridades locais.

Vale recordar que em Agosto do ano passado a província do Namibe foi fortemente fustigada pelas calemas que destruíram parte do calçadão da marginal de Moçâmedes e algumas embarcações de pesca artesanal.

O departamento de vigilância meteorológica do INAMET assegura que tem emitido, desde o princípio deste mês, avisos de ocorrência de calemas nos mares do País, considerando o fenómeno normal nesta altura do ano.