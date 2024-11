Duas pessoas foram esfaqueadas até à morte em circunstâncias distintas na província do Namibe. A mulher foi morta pelo marido e o homem por um colega de trabalho durante um desentendimento.

As informações foram avançadas pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) local, José Lolina, que realçou que os acusados destas mortes já foram detidos.

O primeiro crime aconteceu no município da Bibala: um homem de 33 anos suspeitava que a sua esposa, de 25, mantinha uma relação extra-conjugal com um vizinho, e bastou apanhá-los a conversar para se dirigir à mulher, desferindo sobre o seu corpo vários golpes com uma faca de cozinha que já levava consigo.

A violência contra mulheres continua generalizada, incluindo na sua manifestação mais extrema, o feminicídio. O crime "transcende fronteiras, condições socioeconómicas e grupos etários", refere um relatório da Organização das Nações Unidas, revelado esta segunda-feira, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

África regista as taxas mais elevadas de feminicídio relacionado com parceiros íntimos e familiares com 21,7 mil vítimas.

O outro caso ocorreu no Tômbwa, quando um financeiro de uma empresa pesqueira que se terá esquecido de comprar comida para os pescadores que regressavam do alto mar, o que terá gerado uma discussão entre os trabalhadores, que rapidamente subiu de tom, culminando no crime de homicídio por esfaqueamento.

A vítima foi socorrida pelos colegas para o Hospital Provincial do Ngola Kimbanda, onde acabou por morrer horas depois devido à gravidade do ferimento.

Ambos os acusados vão ser encaminhados para o juiz de garantia, pelo crime de homicídio qualificado.