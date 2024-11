Na província do Namibe, um homem de 28 anos está a ser acusado do assassinato do seu tio, após um desentendimento entre ambos.

O crime aconteceu no município do Virei, depois de os dois homens saírem de um estabelecimento comercial onde estiveram a conviver, segundo o Serviço de Investigação Criminal no Namibe (SIC), José Lolina.

Durante o convívio, o acusado começou a dirigir-se de maneira desrespeitosa ao tio, o que gerou uma discussão no local. Os outros clientes apaziguaram a confusão e o tio foi-se embora do local.

Para se afastar de toda a confusão, a vítima, de 65 anos, foi procurar sossego em casa de um amigo, onde acabou por dormir por algumas horas, mas, explica o SIC, o seu sono foi interrompido pelo sobrinho, que o seguiu.

Munido de uma catana, surpreendeu o tio e desferiu-lhe um golpe na região do tórax, e, de seguida, dirigiu-se à casa do tio, roubou uma cabeça de gado e colocou-se em fuga.

Quando os proprietários da casa se depararam com o homem estendido no chão com ferimentos, tentaram socorrê-lo para o centro médico Inácio Paquete, porém este não resistiu e morreu a caminho da unidade hospitalar.

Depois do sucedido, os familiares fizeram uma participação ao SIC que conseguiu localizar e deter o acusado num dos bairros do Virei, numa altura em que estava a deslocar-se à província da Huíla, onde pretendia procurar abrigo.

O cidadão agora detido será presente ao juiz de garantias sob acusação de homicídio qualificado.