O Serviço de Investigação Criminal no Namibe (SIC) está à procura de delinquentes que assassinaram à facada um homem e depois abandonaram o cadáver no quintal de uma igreja e fugiram, no município do Tômbwa.

O gangue é constituído por sete elementos e destes apenas foi localizado um rapaz de 17 anos, contou ao Novo Jornal o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Namibe, José Lolina.

O homicídio ocorreu no bairro Comandante Gika, na zona da padaria, numa altura em que a vítima saia de um evento musical e foi surpreendida na via pública pelo grupo, que queria apoderar-se dos seus pertences.

O malogrado reagiu ao assalto, porém um membro do gangue fez recurso a uma faca e desferiu-lhe um golpe do lado esquerdo do tórax, acabando com a sua vida naquele momento, explicou o porta-voz do SIC-Namibe.

Para esconder o crime cometido, os assaltantes transportaram o cadáver até às traseiras da igreja, perto do local onde tudo aconteceu, por ter pouca visibilidade, e abandonaram-no.

Quando os populares se depararam com o corpo estendido no chão, fizeram uma participação às autoridades que lançaram um alerta no sentido de localizar os criminosos, considerados altamente perigosos.

Quanto ao adolescente que foi apanhado pelos efectivos do departamento de investigação municipal de Tômbwa, encontra-se sob custódia do SIC.