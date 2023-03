A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) declinou esta quinta-feira,09, um convite para um encontro particular com o juiz presidente do Tribunal de Supremo (TS), Joel Leonardo, alegadamente para debater o estado da justiça em Angola, soube o Novo Jornal junto de uma fonte do TS.

A OAA negou o convite alegando que o mesmo deveria ser extensivo ao presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP) e outros titulares ligados ao aparelho da justiça, adiantou a mesma fonte.

O juiz presidente do Tribunal Supremo endereçou o convite à ordem na terça-feira, 07, dia em que esteve reunido em plenário extraordinário com os juízes daquela corte suprema, para esclarecimento de alegadas irregularidades graves por si cometidas que estão a ser divulgadas nas redes sociais e vários órgãos de comunicação social.

No oficio n.º 0066/GVJCP/CSMJ/2023, a que o Novo Jornal deve acesso, o juiz presidente do TS, Joel Leonardo, convida o bastonário da OAA, Luis Paulo Monteiro, para um encontro a ter lugar esta quinta-feira,09, na sala do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ).

Em resposta ao juiz presidente do Supremo, segundo uma fonte do TS, o bastonário da OAA negou o convite sugerindo que o mesmo pudesse ser extensivo ao presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP) e outros titulares ligados ao aparelho da justiça.

"A importância do tema justifica uma abordagem conjunta e sentido de união de propósito de todos os titulares ligados ao aparelho da justiça ou à justiça no seu sentido mais lato", fundamentou o bastonário da OAA no documento enviado ao juiz presidente do Tribunal Supremo.

A fonte do TS confidenciou ao Novo Jornal que a rejeição do convite da ordem dos advogados terá irritado o juiz presidente, tendo Joel Leonard lamentado porque "estão todos contra ele".

No encontro de terça-feira, Joel Leonardo disse que não vai renunciar ao cargo, assegurando que tem condições para se manter e que as acusações vinculadas nas redes sociais e em diversos órgãos de comunicação social são falsas.

Joel Leonardo tem sido referenciado nos últimos tempos em alegados escândalos de corrupção, no plenário, o juiz negou estar envolvido em actos criminosos e avisou que "não tem medo de ninguém".

Segundo a fonte, os juízes conselheiros no plenário, após ouvirem as explicações do juiz presidente, decidiram instar a Procuradoria-Geral da República para abrir uma linha de investigação para se apurar todos os factos de que tem sido acusado Joel Leonardo e houve quem se tenha solidarizado com o juiz presidente.

Conforme a fonte, Joel Leonardo sustentou que é perseguido pelo facto de estar a lutar contra a corrupção.