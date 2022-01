As investigações sobre este negócio, que foi noticiado pelo Novo Jornal a 28 de Setembro de 2021, estão a decorrer junto da Direcção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção e, segundo a Lusa, tem subjacente um processo com o n.º 104/DNPCC/PGR-INQ-202.

Como o Novo Jornal noticiou na altura em que foi publicado, esta venda foi autorizada por despacho Presidencial 159/21, de 23 de Setembro, onde João Lourenço encarregava a ministra das Finanças, Vera Daves, a proceder de forma a formalizar a aquisição em nome do Estado.

Em causa está a aquisição dos referidos imóveis, o primeiro, com 10.640 m2, edifício Welwitshia Business Center, situado na rua Frederico Welwitsh, em Luanda, e o segundo, com 6.369m2, edifício Chicala, localizado no Gaveto entre a Av. Nova Marginal e a Rua Dr. António Agostinho Neto.

O documento justifica estas aquisições com a necessidade de melhorar as instalações onde funcionam os serviços públicos do Ministério dos Transportes e os institutos e agências sob sua superintendência devido à deterioração das suas actuais instalações.

Mais tarde veio-se a saber que estes edifícios pertenciam a alguém próximo do ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D"Abreu.