Segundo Hélder Pitra Grós, o processo está concluído e segue nos próximos dias para o tribunal para julgamento, conforme avançou em primeira mão o Novo Jornal no dia 16 deste mês.

Segundo a fonte que antecipou a informação ao Novo Jornal, antes da conclusão do processo foram ouvidas em instrução preparatória algumas figuras ligadas ao aparelho do Estado que estão arrolados no polémico processo que levou a juíza Exalgina Gambôa à renúncia do cargo de presidente do Tribunal de Contas.

A ex-juíza presidente do Tribunal Constitucional e o filho, Hailé da Cruz, serão julgados por crimes de extorsão e corrupção.

Exalgina Gamboa tentou extorquir os ministros da Energia e Águas, João Baptista Borges, e o dos Recursos Minerais e Petróleos e Gás, Diamantino Azevedo.

Ao ministro da Energia e Águas tentou exigir um negócio de construção das linhas de transmissão de alta tensão nos projectos de electrificação em curso, enquanto ao ministro dos Recursos Minerais e Petróleos e Gás exigiu um porcento da estrutura da Refinaria do Lobito.