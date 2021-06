PGR proíbe saída do País de Pedro Lussaty e de vários dos militares exonerados pelo Presidente

A Procuradoria Geral da Republica emitiu uma ordem de interdição de saída que enviou a todos os órgãos provinciais do Serviço de Migração e Fronteiras (SME), que impede a saída do País do major Pedro Lussati e de outros 23 militares afectos à Casa de Segurança do Presidente da República.