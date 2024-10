O documento foi assinado esta segunda-feira, 21, à margem da Cimeira dos Procuradores-Gerais do G20, que integra os eventos alargados da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo de 18 e 19 de Novembro, no Rio de Janeiro.

A informação está publicada na página da embaixada da Federação Russa em Angola no Instagram.

O PGR russo, Igor Krasnov, citado na mesma página, manifestou na ocasião "um firme compromisso com uma maior interacção sobre a mais ampla gama de questões legais", embora sem explicitar prioridades.

Há, no entanto, questões legais de âmbito público que poderão passar a estar em cima da mesa após a assinatura deste documento, como é o caso dos esforços planetários da Justiça angolana para recuperar os bens de Isabel dos Santos (ver links em baixo), que é também cidadã russa.

O PGR russo acrescentou ainda que "a Rússia e Angola estão ligadas há quase 50 anos de relações diplomáticas, e que a reunião realizada no Brasil irá criar a base para futuros contactos construtivos na esfera de aplicação da lei".

Não são conhecidas declarações de Hélder-Pitta Gróz sobre este memorando, mas, segundo o Jornal de Angola, neste encontro que teve lugar no Rio de Janeiro, pediu, no discurso de abertura, mais colaboração dos países na devolução dos bens confiscados a favor do Estado no âmbito da sua política de recuperação de activos e combate à corrupção.