Segundo as autoridades, os homens apanharam um táxi, apresentando-se como atletas que pretendiam ser levados a um resort onde estariam hospedados, mas pelo caminho pediram ao taxista que parasse nos bambus para satisfazer necessidades fisiológicas. O objectivo era, no entanto, outro. No local, dispararam mortalmente sobre a cabeça da vítima, que morreu no momento.

As autoridades da Lunda Sul informam que foram ainda apreendidas duas armas de fogo, seis viaturas de diversas marcas, 8.800 litros de gasolina e sete motorizadas, e detidos 13 cidadãos envolvidos em diversos crimes ocorridos nos municípios de Saurimo e Muconda.

Nos últimos meses, vários taxistas foram mortos para lhe roubarem as motorizasa. Ainda na semana passad, a Polícia Nacional no Kuando-Kubango informou que está a investigar o estranho caso de 12 moto-taxistas dados como desaparecidos durante vários dias e que foram depois encontrados mortos.