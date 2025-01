Os dados foram avançados em Luanda pelo ministro do Interior, Manuel Homem, durante a balanço definitivo da operação N24 que decorreu no período de 24 de Dezembro de 2024 a 01 de Janeiro de 2025.

Durante as festividades foram registados 1.662 crimes de diferentes tipos, sendo a província de Luanda o epicentro das ocorrências com um total de 558 casos, depois segue-se Malanje com 109, Huambo com 101 e Benguela com 89 casos.

Quanto à sinistralidade rodoviária, foram assinalados 394 acidentes de viação que provocaram a morte de 76 pessoas, deixando outras 567 gravemente feridas. As províncias mais afectadas foram Luanda, com 72 acidentes, 24 mortos e 119 feridos, e Benguela, com 44 acidentes, dois mortos e 69 feridos.

No âmbito das apreensões ficaram retidas 18 armas de fogo, dez viaturas, 52 motociclos, 26 telemóveis, dois contentores de 40 pés, 70 quilogramas de liamba, e 38.545 litros de combustível, sendo 23.875 de gasolina, 12.070 de gasóleo e 2.600 de petróleo iluminante.