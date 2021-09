O indivíduo agora detido é ainda acusado de integrar uma organização criminosa que tinha como actividade o "negócio" do "caramelo" e "sede" no bairro Mbaza Calumbo, município de Viana, em Luanda.

O Novo Jornal apurou que o criador desta substância, conhecido por "Na Bleck", teve problemas graves de saúde e deu entrada ao Hospital Municipal do Capalanga, no município de Viana, com prognóstico reservado, após consumir em dose exagerada o "caramelo" "droga feita à base de leite condensado, liamba, diazepam e "capassarinho", um fruto com propriedades alucinogénias.

De acordo com uma fonte da PN, algumas pessoas, depois de consumirem a droga, ficam transformadas, não reconhecem ninguém, outras chegam a sentir dores no corpo, dificuldade de andar e fortes dores de cabeça.

De imediato a polícia iniciou investigações para deter outros envolvidos na venda desta droga caseira que está ser "consumida em grande escola em Luanda, sobretudo no município de Viana,, nos zangos, e na comuna de Calumbo".

O indivíduo "foi vítima dos efeitos colaterais desta substância nociva à saúde e está a receber tratamento médico sob custódia policial", diz, Nestor Goubel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional em declarações ao Novo Jornal.

O responsável referiu que o jovem vai ser presente ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Viana, tão logo tenha alta-médica para primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coacção a aplicar.