Polícia Nacional deteve seis pessoas por desvio de 11 toneladas de cimento destinadas a obras em canal de irrigação para combate à seca no Cunene

A Polícia Nacional (PN) deteve seis indivíduos que integravam uma associação criminosa, acusados do furto de 11 toneladas de cimento que tinham como destino as obras de construção de um canal de irrigação para combater a seca na povoação de Cafu, município de Ombadja, a 135 quilómetros da cidade de Ondjiva, na província do Cunene.