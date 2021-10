Os munícipes do Cazenga, em Luanda, estão há 10 meses à espera que se reabilitem as principais vias de acesso, tal como foi prometido pelo administrador Tomás Bica, no princípio do ano, acusando-o de "vender" falsas promessas.

"As ruas das Condutas, Terra Vermelha, Nocal (Porto Santo) e da 7.ª Avenida serão reabilitadas este ano. Não queremos vender sonhos aos munícipes do Cazenga, pois todos os projectos têm cobertura e será possível realizar", disse em Janeiro último Tomás Bica, promessa que agora está a ser cobrada pela população.

O Novo Jornal conversou com alguns munícipes do Cazenga, nas áreas onde as vias apresentam maior degradação, e a conclusão é evidente: as promessas não estão a ser cumpridas

Passados 10 meses, e sem sinal das obras, o Novo Jornal voltou aos locais anunciados pelo administrador do Cazenga como estando as obras para arrancar.

Na Rua das Condutas, uma das quatro vias estruturantes do município do Cazenga que ficaram por ser intervencionadas, os munícipes dizem que estão decepcionados com a administração municipal por ter-lhes prometido de que esta artéria seria reabilitada.

"O administrador Tomás Bica nos enganou dizendo que reabilitaria esta via nos primeiros três meses deste ano e já estamos em Outubro e nada. Vivemos cansados de mentiras dos nossos governantes", descreveu um morador identificado.

Na 7ª Avenida, os moradores dizem-se frustrados com a administração municipal por nada fazer por aquela via e asseguram que a futura reabilitação pode vir ocorrer em 2022 para que o partido no poder (o MPLA) receba votos nas eleições.

Pensamento similar têm também os moradores da Terra Vermelha, na zona das "bananeiras", que dizem não mais crer nas palavras do jovem administrador porque já passou tempo suficiente para, pelo menos, haver sinais de que as obras estão programadas.

No bairro Hoji-Ya-Henda, os automobilistas que trafegam na rua Porto Santo, que liga a estrada da Cuca/Edições Novembro, padaria Só Pão e a fábrica de cerveja Nocal, mostram-se há anos agastados e dizem-se igualmente decepcionados com as promessas feitas.

No mês de Janeiro, em declarações à imprensa, aquando das festividades que visaram saudar mais um aniversário do município do Cazenga, como o Novo Jornal noticiou, o administrador Tomás Bica disse que as ruas das Condutas, Terra Vermelha, Porto Santo e 7.ª Avenida seriam asfaltadas no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Na altura, o responsável disse que foi lançado um concurso público e aguardava apenas pelo pagamento.

"Não queremos vender sonhos aos munícipes do Cazenga, pois todos os projectos têm cobertura e será possível realizar", prometeu o administrador, que substitui no cargo Albino da Conceição, em Dezembro de 2020.

Passado mais de 280 dias, após a promessa feita, o Novo Jornal tentou sem sucesso ouvir uma explicação do administrador municipal do Cazenga, Tomás Bica.

Madalena Fernando, administradora adjunta para área técnica da administração do Cazenga, disse, na passada semana, à governadora provincial de Luanda, Ana Paula de Carvalho, aquando da sua visita de constatação do quadro social do município, que as ruas das Condutas, Terra Vermelha, Porto Santo e da 7.ª Avenida aguardam pela autorização do titular do poder Executivo, no âmbito do PIIM.