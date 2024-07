Enfermeiros e técnicos dos vários sectores do Hospital Militar Principal, em Luanda, queixam-se de falta de medicamentos, material gastável e tratamento diferenciado.

Na lista das reclamações consta também a falta do subsídio de banco, que segundo fontes, não é pago há dois anos.

A escassez de medicamentos, segundo fonte deste jornal, obriga os médicos a orientarem os familiares a adquiri-lo nas farmácias externas ao hospital.

Quanto ao material gastável como seringas, agulhas, luvas e outros, de acordo com a nossa fonte, as enfermarias procuram ser solidárias para o trabalho, ou seja, as que tiverem material em abundância doam para as que precisam.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/