Os testes online para os candidatos a agentes recenseadores do Censo 2024, que foram adiadas na semana passada devido a problemas técnicos com o serviço de Internet, realizam-se esta quinta e sexta-feira, e cada candidato terá apenas 20 minutos para fazer a prova, soube o Novo Jornal.

Segundo a organização, os candidatos devem consultar os seus nomes momentos antes das provas, no portal de recrutamento.

O Censo Geral da População e Habitação 2024 será realizado no mês de Julho, em todo o território nacional, por um período de aproximadamente 15 dias.

Esta quinta-feira, 27, irão fazer os testes os candidatos com as iniciais A, B, C, E, F, G, H e I.

No segundo dia, isto na sexta-feira, farão as provas, das 8:00 às 16:00, os candidatos com as inicias J, K, L ... até à letra Z.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) não revelou os valores a serem pagos aos agentes de campo, mas assegurou que estes serão remunerados.

O Censo Populacional é um processo que visa actualizar as informações sobre o número de habitantes no País, onde e como vivem, para melhor planificação e distribuição dos recursos e serviços à população.