Rádio Morena de Benguela volta a emitir mas com a condição de os salários serem pagos em 10 dias

Os funcionários da Rádio Morena, de Benguela, que estavam em greve há cerca de uma semana devido a salários em atraso, voltaram agora a assegurar a emissão com a "ameaça" de que se não houver uma solução no prazo de 10 dias para as suas reivindicações retomam a paralisação.