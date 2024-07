Uma jovem recruta morreu durante exercícios de instrução esta sexta-feira na Escola Nacional de Migração, no Km 32, em Viana, em Luanda. O Serviço de Migração e Estrangeiros abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Segundo um comunicado do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), a jovem foi atingida por um tiro disparada de por um dos instrutores e foi entretanto aberto um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da recruta..

O Serviço de Migração e Estrangeiros afirma, no documento, que o disparo acidental táctico aconteceu pelas 15h40 minutos, durante uma actividade de instrução policial, acrescentando que a equipa médica em serviço "prestou assistência médica e medicamentosa, e por conta da gravidade do ferimento, a recruta foi levada para o Hospital Municipal do Capalanga, em Viana, onde, infelizmente, veio a falecer".

"O Serviço de Migração e Estrangeiros criou uma comissão que está a tratar de todos os procedimentos relativos ao sucedido e o autor do disparo foi encaminhado às entidades policiais", diz o SME no comunicado.