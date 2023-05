O serviço de táxi por aplicativo móvel, que tem registado crescimento nos últimos tempos, sobretudo em Luanda, ainda não está legalizado no País. Quem o diz é o Ministério dos Transportes, que garante estar a trabalhar para o licenciamento da actividade ainda este ano para, nomeadamente, estancar o crescendo de crimes cometidos no interior de viaturas.

O ministério adianta que está a decorrer o processo de auscultação e recolha de contribuições para a formalização desta actividade em Angola, e, segundo o secretário de Estado dos Transportes Terrestres, Jorge Bengui, as regras que virão, tão logo o diploma for aprovado, serão para criar condições para garantir a segurança dos passageiros.

"Desde a condição técnica do veículo, o conhecimento de quem é o motorista, o seu histórico social e criminal e o licenciamento da própria actividade", assegurou Jorge Bengui em declarações à Rádio Nacional de Angola, esta quarta-feira, 24.

Segundo o secretário de Estado dos Transportes Terrestres, a falta da legalização desta actividade tem permitido brechas para que os criminosos se aproveitem da situação e "façam das suas".

"Estamos a receber reclamações de que alguns prestadores destes serviços praticam crimes, fazendo-se passar por taxistas de viaturas em serviço de táxi por aplicativo. A falta da formalização desta actividade oferece espaço e margem de manobra para aqueles que usam as viaturas para cometerem crimes", contou.

Conforme o secretário de Estado do Ministério dos Transportes, quando a actividade for formalizada, os aplicativos dos táxis em serviço serão disponibilizados à Polícia Nacional através do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

Em Luanda, o maior centro populacional do País, existem várias empresas a fazer serviço de táxi por aplicativo. Esta actividade tem servido de oportunidade de emprego a vários cidadãos.