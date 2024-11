O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos começa este sábado, 02 de Novembro, uma campanha nacional de emissão de bilhetes de identidade, no âmbito da celebração da Independência Nacional, que será realizada nos cinco sábados deste mês e terá como público-alvo cidadãos dos zero aos 17 anos.

"O período de atendimento vai das 8:00 às 13:00. A campanha é de âmbito nacional, e entra na estratégia de alargar a base de cidadãos com documento de cidadania nacional", referiu o director nacional de Identificação, Registos e Notariado, frisando que "é mais uma demonstração da vontade política do Estado angolano em ver os seus cidadãos com documento de cidadania nacional".

Refira-se que o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcy Lopes, anunciou, na terça-feira, 29, que a emissão e levantamento do bilhete de identidade poderá ser feita no prazo máximo de 72 horas, com o suporte dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP), que irão facilitar a recolha de dados e tornar o processo de emissão mais célere.

Ao falar à imprensa, no final da 10.ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, realizada no Palácio Presidencial sob a orientação do Presidente da República, o ministro Marcy Lopes explicou que a medida se enquadra no projecto de decreto presidencial que aprova o plano estratégico para a universalização do bilhete de identidade, apreciado durante a reunião.

"Vamos utilizar os Balcões Únicos de Atendimento ao Público, os BUAP, que vão auxiliar-nos no processo de recolha de dados e consequentemente de emissão do bilhete de identidade. Isto vai facilitar a vida ao cidadão, permitindo que ele possa ter acesso a este documento fundamental num prazo máximo de até 72horas", afirmou.

Marcy Lopes explicou ainda que os Balcões Únicos de Atendimento ao Público, pertencentes ao Ministério de Administração e Território, têm no seu aplicativo o cartão de eleitor. E por via do cartão de eleitor, qualquer cidadão pode tratar do seu bilhete de identidade.

De acordo com o governante, o plano estratégico consiste em assegurar que o bilhete de identidade esteja acessível a todos os cidadãos nacionais, podendo ser tratado a nível municipal e comunal.

Com esta medida, o Governo pretende facilitar o exercício da cidadania e o usufruto dos direitos, liberdades e garantias fundamentais para todos os cidadãos angolanos, promovendo, ao mesmo tempo, uma relação mais eficiente entre o Estado e os cidadãos, através de uma identificação precisa e adequada.

Em paralelo, o Governo prevê uma campanha de sensibilização a nível nacional, similar à realizada para o Registo Eleitoral, com a colaboração de várias entidades, incluindo as Forças Armadas, os ministérios do Interior e o dos Transportes, com o intuito de consciencializar a população sobre a importância do bilhete de identidade.

"Com o tempo, todos os documentos que hoje são usados para substituir o bilhete de identidade deixarão de ter esta utilidade e vamos, com esta universalização do bilhete de identidade, assegurar que todo cidadão angolano, depois do número que nos fôr apresentado pelos resultados do Censo, tenha o seu documento de identificação", sublinhou o ministro.

A eliminação gradual de documentos iniciais de registo de nascimento, como a cédula e o assento de nascimento, já está em curso em alguns hospitais recentemente inaugurados.

Marcy Lopes acrescentou que, com o novo plano, os recém-nascidos serão registados directamente na plataforma do Bilhete de Identidade, eliminando a necessidade de múltiplos documentos, assim como será melhorada a forma de atendimento para optimizar a capacidade de resposta, sobretudo em períodos de férias escolares e de concursos públicos, em que se regista elevada procura.

"Temos de prestar um serviço de qualidade ao cidadão. É isso que o cidadão demanda e é isso que o Estado tem de fazer," disse o ministro.

A implementação será gradual e inclui a capacitação dos funcionários dos BUAP para assegurar a conformidade dos procedimentos de recolha e emissão de dados.

Com cerca de 600 postos em administrações comunais e municipais, o Governo pretende alcançar uma cobertura nacional para a emissão do Bilhete de Identidade.