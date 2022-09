O Serviço de Investigação Criminal em Luanda procedeu esta terça - feira, à detenção de uma associação criminosa composta por 52 cidadãos nacionais, com idades compreendidas entre 18 e os 58 anos, envolvidos em 30 crimes, tais como homicídio qualificado, roubo qualificado de viaturas e motorizadas ou roubo qualificado em residências e na via pública.

Segundo o porta-voz do SIC-Luanda, superintendente chefe Fernando de Carvalho, o desmantelamento da associação criminosa deu-se quando quatro elementos do referido grupo tentavam roubar uma viatura de marca Hyundai Accent, com recurso a uma arma de fogo, que terminou em homicídio do proprietário do automóvel.

Tudo isso, ocorreu no bairro Banda Kitel, município de Icolo e Bengo.

Da operação efectuada pelo SIC foi possível apreender 22 Viaturas de diversas marcas, 17 armas de fogo, três objectos com características de arma de fogo, seis televisões de diferentes marcas, um aparelho de som, um estabilizador...

Apurou-se ainda que as viaturas roubadas seriam comercializadas em Luanda, Benguela e Huíla, já descaracterizadas e com documentos falsos.

Fernando de Carvalho garante que os membros desta associação criminosa serão responsabilizados criminalmente e já se encontram sob custódia do Ministério Público.