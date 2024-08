O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois funcionários suspeitos de estarem envolvidos no assalto à mão armada que ocorreu em frente ao Tribunal de Viana, na última quarta-feira, 07, a uma viatura que transportava o caixa do dia da empresa onde trabalhavam.

A quadrilha, munida de armas de fogo do tipo AKM e sob fortes ameaças aos ocupantes, a dona da empresa e os funcionários agora detidos, conseguiu roubar um total de 12,5 milhões de kz.

Os homens, que foram apresentados nesta terça-feira, no Comando Municipal de Viana da Polícia Nacional, tinham a função de motorista e de operativo de segurança, de acordo com o porta-voz em exercício do SIC-Luanda, Emanuel Capita.

Em declarações ao Novo Jornal, Emanuel Capita acrescentou que os detidos contactaram mais seis cúmplices (em fuga), que tiveram como garantia uma parte do dinheiro.

O assalto ocorreu na estrada de Catete, avenida Deolinda Rodrigues, quando seis homens, a bordo de três motorizadas, interpelaram, na via pública, uma viatura de marca I10 que saía da Cuca, município do Cazenga

As autoridades garantem que diligências vão prosseguir para se localizar e deter os demais elementos envolvidos neste assalto.