O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Luanda deteve um indivíduo de 32 anos, conhecido como " Homem Aranha", por escalar edifícios para assaltar apartamentos na centralidade do Sequele.

O porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, informou que a detenção do homem, que também se dedicava ao furto de automóveis, aconteceu esta quinta-feira no município de Cacuaco, depois de o "Homem Aranha" ter roubado quatro viaturas, entretanto apreendidas.

Fernando de Carvalho conta ainda que o envolvido escalava os andares, introduzia-se no interior dos apartamentos, onde subtraía diversos artigos como telemóveis, relógios, mascotes, fios de ouro e chaves de viaturas (seu "negócio" principal).

Quanto aos veículos furtados, o SIC explica que o " Homem Aranha" os comercializava ou abandonava na via pública.

O SIC apurou também que o implicado já esteve detido nos meses de Julho e Novembro de 2016, por furto.

O "Homem Aranha" está detido mais uma vez e será responsabilizado criminalmente.