O Serviço de Investigação Criminal (SIC) queimou grandes quantidades de drogas, incluindo liamba, cocaína e "crack", que foram apreendidas desde o início do ano em diferentes províncias do País, em operações que levaram ainda à detenção de dezenas de traficantes.

Na província do Huambo foram detidas 76 pessoas, no Bié 91 e em Malanje foram detidos 84 indivíduos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, por estarem envolvidos no tráfico de drogas.

A destruição das drogas pelo fogo coincidiu com dia Internacional de luta contra as drogas, 26 de Junho, e realizou-se em quase todas as províncias de Angola, no sentido de prevenir e reprimir o tráfico de drogas.

A droga mais apreendida desde o início do ano, segundo o SIC, é liamba, sendo que as plantas desta substância são cultivadas de forma clandestina em várias lavras do País.

No Huambo, foram destruídas 270 plantas e 108 quilogramas de liamba, 19 porções de cocaína e 18 porções de crack, encontrados nos municípios sede Caála, Bailundo, Londuimbali e Mungo.

Na província do Bié, queimaram-se, no centro administrativo do Cuquema, município do Kuito, 363 quilogramas de liamba e 1.578 plantas.

Já em Malanje, o acto ocorreu no estabelecimento prisional local, onde houve incineração de mais de uma tonelada de liamba e 500 plantas, que foram desactivadas em várias lavras.

Em Angola, a pena de prisão por tráfico de drogas plasmado na Lei 3/99, de 6 de Agosto, vai até 12 anos, dependendo das substâncias e quantidades em questão.