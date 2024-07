SME expulsa 171 cidadãos da RDC por entrada e permanência ilegal no território nacional

O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) no Zaire expulsou, no período de 1 a 7 de Julho de 2024, 171 cidadãos oriundos da República Democrática do Congo por entrada e permanência ilegal no território nacional, através do posto de fronteira fluvial do Kimbumba/Soyo.