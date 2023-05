Cerca de 556 cidadãos estrangeiros foram expulsos do País pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) por entrada e permanência ilegal no território nacional.

De acordo com a direcção do SME, dos 556 cidadãos expulsos do País na semana passada, 553 foram por decisão administrativa e três por decisão judicial.

O SME revela que no período em análise foram detidos um total de 535 indivíduos por auxílio a imigração ilegal e por permanência ilegal no território nacional.

Saíram voluntariamente do país um total de 168 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades através do aeroporto, por extravio dos seus documentos.

Na semana passada foi ainda recusada a entrada no país a 106 cidadãos estrangeiros por falta de documentos de viagem e dez indivíduos foram impedidos de sair do território nacional, pela mesma causa.

Segundo a direcção do SME, neste período registou-se o controlo total de 49.490 passageiros, dos quais 24.167 na entrada e 25.323 na saída e nos seus guichés existe cerca de 2.688 passaportes nacionais e 1.730 para estrangeiros.